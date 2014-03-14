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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 11:57 BJT

中国新债：进出口行下周三发至多190亿三期债，包括六个月、一和五年期

路透上海3月14日 - 中国进出口银行周五公告称，将于下周三(19日)招标发行总额至多190亿元人民币金融债，包括六个月期贴现、一年和五年固息三个品种，其中五年为增发品种。

刊登在中国债券信息网的公告显示，五年品种为今年第三期 增发债。起息日为1月28日，票面利率5.48%。

三期新债具体发行条款如下：

第19期 第20期 第21期

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发行(招标)上限 60亿元 70亿元 60亿元

期限/计息方式 六个月贴现 一年固息 五年固息

（今年第三期增发）

招标时间 3月19日10:00-11:00

招标方式 单一价格中标 单一利率中标 单一价格中标

（荷兰式） （荷兰式） （荷兰式）

缴款日/起息日 3月20日 3月24日 3月25日/1月28日

分销期 3月19日至3月20日 3月19日-3月24日 3月19日-3月25日

上市日 3月24日 3月26日 3月31日

基本承销额 无

发行手续费 无 发行总额的0.05% 发行总额的0.10%

--------------------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 张喜良)
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