中国新债：进出口行下周三发至多190亿三期债，包括六个月、一和五年期

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透上海3月14日 - 中国进出口银行周五公告称，将于下周三(19日)招标发行总额至多190亿元人民币金融债，包括六个月期贴现、一年和五年固息三个品种，其中五年为增发品种。
刊登在中国债券信息网的公告显示，五年品种为今年第三期 增发债。起息日为1月28日，票面利率5.48%。
三期新债具体发行条款如下：
第19期 第20期 第21期
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发行(招标)上限 60亿元 70亿元 60亿元
期限/计息方式 六个月贴现 一年固息 五年固息
（今年第三期增发）
招标时间 3月19日10:00-11:00
招标方式 单一价格中标 单一利率中标 单一价格中标
（荷兰式） （荷兰式） （荷兰式）
缴款日/起息日 3月20日 3月24日 3月25日/1月28日
分销期 3月19日至3月20日 3月19日-3月24日 3月19日-3月25日
上市日 3月24日 3月26日 3月31日
基本承销额 无
发行手续费 无 发行总额的0.05% 发行总额的0.10%
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参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 张喜良)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha