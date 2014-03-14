投行观点：若无政策干预，今年中国GDP增幅将低于政府目标--中金

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透北京3月14日 - 中国国内投行中金公司周五在研究报告中指出，中国一季度GDP增速在去年四季度7.7%水平上继续下降的可能性大，从去年基数前低后高来看，如果没有政策干预，今年GDP增速将低于政府目标。
报告并指出，经济增速逼近政府增长目标，增加了政策放松的压力，短期内政府可能需要进一步观察经济增长、房地产和信用市场的走势，来掌握放松的节奏和力度。
“一季度GDP增速继续下跌，可能接近政府设定的7.5%目标增速。”中金首席经济学家彭文生称，“如果没有政策的支持，经济沿当前走势发展，今年GDP增速将低于政府目标。”
他指出，从稳增长角度来看，宏观政策放松的压力加大，但今年增长目标刚性较以往有所减弱，如果增长没有大幅低于目标，政府的干预力度将有限，尤其房地产和相关的金融风险仍然是限制货币放松的一个重要因素。
中国国家统计局周四公布，1-2月规模以上工业增加值同比增长8.6%，为2009年4月以来最低水准，当时为7.3%；1-2月固定资产投资同比增长17.9%，社会消费品零售总额同比增长11.8%，均低于路透调查预估中值19.4%和13.5%。
中金报告指出，工业增长的下行与出口、消费和投资增速的放缓相一致，显示终端需求放缓对生产的抑制，企业不太可能主动增加库存，反而存在进一步去库存的压力。
消费方面，反腐仍然对消费增长存在抑制作用，1-2月除了餐饮和中西药品，主要消费品增速均明显下降，餐饮同比增速小幅回升更多反映的是去年极低的基数效应，环比来看并没有明显起色。
投资领域，基础设施投资增速虽然大幅反弹，但房地产和制造业投资增速明显放缓，导致整体固定资产投资增长仍然疲弱。
“终端需求不景气，工业品价格环比下跌，企业存在进一步去库存的压力，短期经济增长面临下行压力。”彭文生在报告中称。（完） (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha