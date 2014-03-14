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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 11:45 BJT

新债招标：芜湖扬子农商五年固息债利率6%，居区间中上端--发行快报

路透北京3月14日 - 中国债券信息网周五发布的发行快报显示，芜湖扬子农村商业银行股份有限公司 今日招标发行的10亿元人民币五年期固息金融债，中标利率为6%，居招标区间中上端。

芜湖扬子农商行此前公告称，本期债券招标利率区间为5.0%-6.5%。所募集资金将全部用于发放小型微型企业贷款。

该期债发行期限、缴款截止日和起息日同为3月17日，主承销商为中信建投证券。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司的评级结果，发行人的主体信用级别为A+级，本期债券的信用级别为A+级。

截至2013年6月末，该行资产总额达到260.19亿元，实现净利润净利润1.42亿元，不良贷款率为1.1%，拨备覆盖率249.59%。(完)

参看相关细节,请点选中国债券信息网 here芜湖农商债 (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
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