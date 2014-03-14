版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 14日 星期五 11:43 BJT

日本股市：日经指数跌幅扩大至3.03%

路透东京3月14日 - 日股日经指数 下跌3.03%至14,366.79。(完) 　　
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐