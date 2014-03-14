全球金属：欧洲制造商认为铜价下跌和欧元走强带来买铜好时机

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
据Bhar及部份消费者指称，利用铜来制造电线、屋顶、水管设备及工业机械的企业已利用远期市场，以每吨不到5,000欧元(6,900美元)的价格，锁定2016年、2017年，甚至2018年的铜用料。
以欧元计价，三个月期铜周三低见2010年初以来低点约4,600欧元后，周四则在4,645欧元附近交投。
2017年3月期铜周四跌至4,800欧元，反观1月初时则在5,338欧元左右游走。
“我们正建议客户趁此良机...为中长期建立对冲，”意大利金属顾问公司T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi表示。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜周三曾低见每吨6,376.25美元，为2010年7月以来低位；周四则报在6,440美元左右，较一周前低约9%。
“我们相当接近底部，在6,200-6,350美元间。若往下走，则意味着中国经济处于硬着陆的情景，而我的数据并未确认这点，”Torlizzi称。
德国商业银行在研究报告中指出，这波跌势“过度”。“其低档价位缺乏基本面的佐证。尤有甚者，铜价并未反映全球铜市当前供需景况。现在市况相当紧俏。” (完) (编译 洪曦/龚芳; 审校 高琦/杜明霞)
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路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha