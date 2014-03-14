全球商品：中资支持的南非铂金矿开发案持续推进，未被种种利空吓跑

路透约翰尼斯堡3月13日 - 南非铂金行业几乎遭七周罢工行动所瘫痪，铂金价格不振且开采成本升高，现在要在当地开采新的矿脉看来似乎是流于鲁莽。

但由中国资金支持的Wesizwe Platinum 正持续推动其矿脉开发，并在周四表示全面投产日期提前两年至2020年。

“人们会问道：为什么可以用收购达成的目标要自己打造？有许多人谈着要出售矿脉，”Wesizwe首席营运官Paul Smith在一场媒体简报会上表示。

他说，“这完全是出于矿脉蕴藏量的考量”，因为南非知名的Merensky Reef矿区已不再有未开发的高优质储备。

Wesizwe旗下规模最大的Bakubung计画，是南非少数几个正在开发的铂金矿之一。

该计画预料在2020年10月达成全面投产目标--年产42万盎司的铂系金属，而先前预定时程为2022年。

这是南非现有产能的约10%，但该国铂金行业目前面临严重危机，因此几年后该计画的占比可能升高。

“矿井开发陷于停顿，”Smith表示。

关闭矿井则是另一个问题。

南非约有半数铂金矿井无法营利，而当Anglo American Platinum 、Impala Platinum 及Lonmin 等全球铂金开发巨擘面临的薪资罢工结束时，其董事会肯定会面临关闭矿井的压力。

一个由金川集团领军的中国银团持有Wesizwe 45%的股权，其眼光看得比较长远，也有雄厚的资金实力敢投入那些其他投资人不敢涉及的领域。

Wesizwe标志着中国首度投入非洲的铂金生产，同时也为中国争取非洲大陆资源写下新页。

中国国家开发银行已经为Wesizwe计画提供6.50亿美元贷款，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码350个基点，也就是说当前利率约为4%，远低于南非企业通常得支付的8%以上。

该计画的成本预估为107亿南非兰特(9.85亿美元)，而Smith称资金缺口料将在2017年补足。

“我们目前正在评估该如何筹资，”他说道，当中还包括“与策略投资人磋商”，也就是与金川集团协商，所以这个资金缺口可轻松填补。

该矿区也将采取半机械化开采--这在南非铂金带的其他地方因地质条件难以轻易实现，并通常需要具有丰富经验的劳工。