全球商品：中资支持的南非铂金矿开发案持续推进，未被种种利空吓跑

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透约翰尼斯堡3月13日 - 南非铂金行业几乎遭七周罢工行动所瘫痪，铂金价格不振且开采成本升高，现在要在当地开采新的矿脉看来似乎是流于鲁莽。
但由中国资金支持的Wesizwe Platinum 正持续推动其矿脉开发，并在周四表示全面投产日期提前两年至2020年。
“人们会问道：为什么可以用收购达成的目标要自己打造？有许多人谈着要出售矿脉，”Wesizwe首席营运官Paul Smith在一场媒体简报会上表示。
他说，“这完全是出于矿脉蕴藏量的考量”，因为南非知名的Merensky Reef矿区已不再有未开发的高优质储备。
Wesizwe旗下规模最大的Bakubung计画，是南非少数几个正在开发的铂金矿之一。
该计画预料在2020年10月达成全面投产目标--年产42万盎司的铂系金属，而先前预定时程为2022年。
这是南非现有产能的约10%，但该国铂金行业目前面临严重危机，因此几年后该计画的占比可能升高。
“矿井开发陷于停顿，”Smith表示。
关闭矿井则是另一个问题。
南非约有半数铂金矿井无法营利，而当Anglo American Platinum 、Impala Platinum 及Lonmin 等全球铂金开发巨擘面临的薪资罢工结束时，其董事会肯定会面临关闭矿井的压力。
一个由金川集团领军的中国银团持有Wesizwe 45%的股权，其眼光看得比较长远，也有雄厚的资金实力敢投入那些其他投资人不敢涉及的领域。
Wesizwe标志着中国首度投入非洲的铂金生产，同时也为中国争取非洲大陆资源写下新页。
中国国家开发银行已经为Wesizwe计画提供6.50亿美元贷款，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码350个基点，也就是说当前利率约为4%，远低于南非企业通常得支付的8%以上。
该计画的成本预估为107亿南非兰特(9.85亿美元)，而Smith称资金缺口料将在2017年补足。
“我们目前正在评估该如何筹资，”他说道，当中还包括“与策略投资人磋商”，也就是与金川集团协商，所以这个资金缺口可轻松填补。
该矿区也将采取半机械化开采--这在南非铂金带的其他地方因地质条件难以轻易实现，并通常需要具有丰富经验的劳工。
半机械化开采也将有助于该公司避开让整体产业受创的劳工动乱。(完) (编译 张明钧; 审校 张荻)
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