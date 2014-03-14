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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 11:49 BJT

《全球市场》亚股急跌而日圆坚挺，乌克兰危机引发市场避险

周四数据显示，中国1-2月工业增加值成长低于预期，零售销售数字亦不及预估。数据令人失望，引发市场担心中国经济放缓。

澳元也因此面临压力。澳元 下跌约0.1%，报0.9023美元。

欧元依然承压，此前欧洲央行总裁德拉吉发布言论，他表示，该央行已经在准备额外政策手段来防止欧元区陷于通缩。

欧元兑美元 下跌约0.1%，报1.3861美元，周四德拉吉发表谈话之前，曾触及两年半高点1.3967。

大宗商品方面，期铜 下滑0.2%，报每吨6,403美元，有可能创下4月以来最大周线跌幅，因市场预期中国需求成长放缓。

黄金 则有望录得周线连续第六周上升，上涨约0.1%，报每盎司1,371.18美元，稍早触及六个月新高。

布兰特原油 在每桶107美元上方持稳，但仍有可能连续第三周录得跌幅。美国原油期货 跌至每桶98.16美元。(完) (编译 杜明霞/田建华/洪曦; 审校 蔡美珍/孙茉莉/张明钧)
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