《全球市场》亚股急跌而日圆坚挺，乌克兰危机引发市场避险

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
周四数据显示，中国1-2月工业增加值成长低于预期，零售销售数字亦不及预估。数据令人失望，引发市场担心中国经济放缓。
澳元也因此面临压力。澳元 下跌约0.1%，报0.9023美元。
欧元依然承压，此前欧洲央行总裁德拉吉发布言论，他表示，该央行已经在准备额外政策手段来防止欧元区陷于通缩。
欧元兑美元 下跌约0.1%，报1.3861美元，周四德拉吉发表谈话之前，曾触及两年半高点1.3967。
大宗商品方面，期铜 下滑0.2%，报每吨6,403美元，有可能创下4月以来最大周线跌幅，因市场预期中国需求成长放缓。
黄金 则有望录得周线连续第六周上升，上涨约0.1%，报每盎司1,371.18美元，稍早触及六个月新高。
布兰特原油 在每桶107美元上方持稳，但仍有可能连续第三周录得跌幅。美国原油期货 跌至每桶98.16美元。(完) (编译 杜明霞/田建华/洪曦; 审校 蔡美珍/孙茉莉/张明钧)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha