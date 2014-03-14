更新版 1-香港个股：新世界发展拟供股筹资高至140亿港元，私有化内房分支

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路透香港3月14日 - 香港主要地产商--新世界发展 周五宣布近两年半以来再次供股，并拟以186亿港元私有化旗下中国房地产分支--新世界中国 ，消息拖累新世界发展股价最多下挫逾15%。分析认为，新中股价长期偏低，大股东趁市场低迷进行私有化无可厚非，但房地产投资比重增加可能令新世界股价受压。

两家公司周二起暂停股份买卖，并于今天于香港联交所发出联合声明。新世界发展表示，拟按3供1的比例进行供股，供股价每股6.2港元，筹资133-140亿港元，用于私有化新世界中国或集团现有发展项目及增加土地储备等。

供股价较新世界发展停牌前最后报价9.62港元折让35.6%。两家公司今天恢复交易，新世界发展最多曾挫逾15%，至于被私有化的新世界中国则最多大涨32%。

新世界发展上一次于2011年10月宣布供股，当时最多筹123.4亿港元。

“相信新世界发展纯粹以资产角度私有化新世界中国，因现时股价长期低迷，现时其股价对NAV(资产净值)有较大折让，站在大股东角度不如将之私有化。”辉立资本管理基金经理李国璇称。

新世界发展提出以每股6.8港元现金作价私有化新世界中国，较新世界中国停牌前周一收市价5.14港元，有32%溢价；较公司去年底的每股综合资产净值6.68港元溢价约1.8%。整项私有化交易涉资184亿港元，计入购股权获行使的交易价达186亿港元。

京华山一研究部主管彭伟新表示，相信以现金私有化新世界中国，很大机会会获得股东通过，但另一方面，新世界发展在中港房地产的投资加大，可能令其股价受压。

“新中的折让在于内地投资风险较大，而且公司过去的折让一直很阔。新世界发展买回来后亦不会令其股价折让收窄，因为公司买了一些风险更大的资产，（股价）折让更有可能会扩阔。”彭伟新说。

但他表示，折让扩大与否对大股东影响不大，因为他们不会因为折让收窄而卖股票，在现时股价低迷时买是无可厚非。

新世界发展表示，作价已经考虑新世界中国于联交所交易的价格、可资比较交易公司的交易倍数并参照近年来香港的其他私有化交易后，基于商业因素决定。

目前新世界发展持有新世界中国约68.89%已发行股本，公司认为，新世界中国股份的流通量低，于公开股市筹集资金的能力有限，在可见将来亦不大可能有显着改善。因此简化集团结构，及为持续有效管理新世界中国业务提供更多灵活性，符合新世界发展及其股东的利益。

新世界中国于1999年上市，为新世界发展于中国的旗舰物业公司，投资于住宅房地产、购物中心、写字楼及酒店等物业。

根据《公司收购及合并守则》的要求：私有化安排须获得以投票权计算，最少75%出席股东大会及投票的独立股东（无利害关系股东）通过，以及不得有超过以投票权计算，所有无利害关系股东的10%投票反对。（完）

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