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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 12:10 BJT

离岸人民币：中国国开行发行10亿元三年期点心债，利率3.35%

路透香港3月14日 - 中国国家开发银行 周四称，成功发行10亿元三年期香港人民币债券，利率3.35%，认购倍数达1.87。

新闻稿援引该开副行长张旭光表示，“本次债券发行获得境外投资者踊跃认购，充分反映其看好中国经济和人民币稳定，以及对国开行未来发展的十足信心。”

2013年11月，国开行首家获批70亿元香港债额度，并成功发行首期45亿元债券。

国开行称，此次利用剩余香港债额度，应东盟投资者要求发行了本支债券，东盟多国投资者认购占比高达70%，在助推人民币国际化的同时，体现了中央政府关于“打造亚洲投融资合作体系”的要求。

为便利常态化发行，2013年底国开行首家设立了境外人民币债券发行计画（Debt Issuance Programme），半年内两度率先在港发行，通过公允定价、市场化发行，成功稳定香港债收益率，也为后续中资机构发行做好铺垫。

国开行并称，本次发行，从项目启动到定价完成仅历时3个半工作日，备受境外投资者青睐和高度认可，充分显示出国开行作为准主权评级债券银行以及香港人民币债券市场主力建设者的品牌优势。

自2007年发行首支香港人民币债以来，国开行累计在港发债245亿元，债券存量达115亿元，是香港人民币金融债发行量最大、存量最多、品种最全的机构。

本次发行的联席全球协调人为联昌集团 和巴克莱银行 ，联席牵头行及簿记管理人分别为联昌集团、巴克莱银行、中国工商银行 新加坡分行和交通银行 香港分行。（完） (记者 雷美珍；审校 林高丽)
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