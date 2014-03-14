离岸人民币：中国国开行发行10亿元三年期点心债，利率3.35%

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透香港3月14日 - 中国国家开发银行 周四称，成功发行10亿元三年期香港人民币债券，利率3.35%，认购倍数达1.87。
新闻稿援引该开副行长张旭光表示，“本次债券发行获得境外投资者踊跃认购，充分反映其看好中国经济和人民币稳定，以及对国开行未来发展的十足信心。”
2013年11月，国开行首家获批70亿元香港债额度，并成功发行首期45亿元债券。
国开行称，此次利用剩余香港债额度，应东盟投资者要求发行了本支债券，东盟多国投资者认购占比高达70%，在助推人民币国际化的同时，体现了中央政府关于“打造亚洲投融资合作体系”的要求。
为便利常态化发行，2013年底国开行首家设立了境外人民币债券发行计画（Debt Issuance Programme），半年内两度率先在港发行，通过公允定价、市场化发行，成功稳定香港债收益率，也为后续中资机构发行做好铺垫。
国开行并称，本次发行，从项目启动到定价完成仅历时3个半工作日，备受境外投资者青睐和高度认可，充分显示出国开行作为准主权评级债券银行以及香港人民币债券市场主力建设者的品牌优势。
自2007年发行首支香港人民币债以来，国开行累计在港发债245亿元，债券存量达115亿元，是香港人民币金融债发行量最大、存量最多、品种最全的机构。
本次发行的联席全球协调人为联昌集团 和巴克莱银行 ，联席牵头行及簿记管理人分别为联昌集团、巴克莱银行、中国工商银行 新加坡分行和交通银行 香港分行。（完） (记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha