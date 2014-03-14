突发事件：中国长沙发生街头砍杀市民事件，政府及公安正全力处置--新华

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透北京3月14日 - 新华网报导称，周五上午中国湖南省长沙市五家岭街道办事处辖区内发生一起伤人事件，有人当街砍杀市民，造成了人员伤亡。
报导并称，在事发现场核心区已经看到遇难人员遗体。
新华网刊登的报导将此事称为”长沙街头不法分子砍杀市民事件“，目前，地方政府及公安机关正在现场组织力量全力以赴处置事态。
去年10月曾发生新疆分裂势力在北京驾驶吉普车冲撞天安门金水桥事件；而今年3月1日晚云南省昆明火车站广场发生蒙面暴徒砍人事件，造成至少33人死亡，另有130余人受伤。（完） (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha