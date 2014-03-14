台湾股市：小幅收跌，因乌克兰情势及中国经济放缓疑虑

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透台北3月14日 - 台湾股市周五小幅收跌，在昨日收创逾31个月高位后回档整理。分析师指出，乌克兰情势及中国经济放缓疑虑令美股与亚洲区域股市回档，而台股虽下挫，但指数仍在短期均线之上，仍属强势整理格局。
台湾加权股价指数 收跌0.69%，报8,687.63点；成交初值 为908.1亿台币，上日修正后为1,141.11亿。
日盛投顾协理钟国忠表示，今日下跌视为涨多回档，指数仍在8,700点附近的五日均线整理。展望下周，19日（周三）3月台指期货 将要结算，由于目前多单仍留仓逾1万口，届时料将拉抬权值股偏多结算。不过他也提醒，要留意结算后期货仓位的变化。
“近期大陆、香港与韩国股市都不好，台股要独强不易。”他称。
但钟国忠同时指出，由于政府政策偏多，且就技术面而言，月线正缓步向上扣抵，下周会到8,650点，因此大盘纵有回档，该位置也将发挥强力支撑。
亚洲股市周五普遍下滑。本地时间14:08，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 大跌1.43%。(完)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha