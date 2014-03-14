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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 14:23 BJT

台湾股市：小幅收跌，因乌克兰情势及中国经济放缓疑虑

路透台北3月14日 - 台湾股市周五小幅收跌，在昨日收创逾31个月高位后回档整理。分析师指出，乌克兰情势及中国经济放缓疑虑令美股与亚洲区域股市回档，而台股虽下挫，但指数仍在短期均线之上，仍属强势整理格局。

台湾加权股价指数 收跌0.69%，报8,687.63点；成交初值 为908.1亿台币，上日修正后为1,141.11亿。

日盛投顾协理钟国忠表示，今日下跌视为涨多回档，指数仍在8,700点附近的五日均线整理。展望下周，19日（周三）3月台指期货 将要结算，由于目前多单仍留仓逾1万口，届时料将拉抬权值股偏多结算。不过他也提醒，要留意结算后期货仓位的变化。

“近期大陆、香港与韩国股市都不好，台股要独强不易。”他称。

但钟国忠同时指出，由于政府政策偏多，且就技术面而言，月线正缓步向上扣抵，下周会到8,650点，因此大盘纵有回档，该位置也将发挥强力支撑。

亚洲股市周五普遍下滑。本地时间14:08，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 大跌1.43%。(完) 　　
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