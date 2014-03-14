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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 12:29 BJT

中国新债：中国银行下周四将发93.83亿元信贷资产支持证券

路透北京3月14日 - 中国银行 将于下周四(20日)发行今年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券(ABS)，发行总额93.828602亿元人民币，其中优先档将招标发行。

刊登在中国债券信息网的公告显示，本次ABS优先A档为76.93亿元，优先B档8.91亿元，均采用单一利差（荷兰式）招标方式，基准利率为一年期定期存款利率，A档和B档招标基本利差分别为5.6%-6.1%和6.7%-7.2%。次级档为7.988602亿元，将定向发行。发起机构中行将持有各档ABS发行规模的5%。

本期资产支持证券由金谷国际信托担任发行人和受托人，国泰君安证券、中信建投证券和中银国际证券为主承销商。采用双评级制，联合资信对优先A档和B档的预定评级分别为AAA、AA，中债资信对优先A档和B档的预定评级则为AAA、A+。

上述ABS具体招标时间为3月20日上午10:00-11:00，缴款日为3月21日，起息日为3月24日。

除大型商业银行外，三大政策性银行去年下半年起也均有开展资产证券化业务。国开行2月24日招标的两期铁路专项ABS利差均为-26bp，接近区间上限。

此前中国国务院常务会议明确，将进一步扩大ABS试点，优质ABS产品可以在交易所交易；对于风险较大的资产则不纳入试点范围，不搞再证券化。(完)

参看相关细节，请点选中国债券信息网(here) (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
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