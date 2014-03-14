中国新债：中国银行下周四将发93.83亿元信贷资产支持证券

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透北京3月14日 - 中国银行 将于下周四(20日)发行今年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券(ABS)，发行总额93.828602亿元人民币，其中优先档将招标发行。
刊登在中国债券信息网的公告显示，本次ABS优先A档为76.93亿元，优先B档8.91亿元，均采用单一利差（荷兰式）招标方式，基准利率为一年期定期存款利率，A档和B档招标基本利差分别为5.6%-6.1%和6.7%-7.2%。次级档为7.988602亿元，将定向发行。发起机构中行将持有各档ABS发行规模的5%。
本期资产支持证券由金谷国际信托担任发行人和受托人，国泰君安证券、中信建投证券和中银国际证券为主承销商。采用双评级制，联合资信对优先A档和B档的预定评级分别为AAA、AA，中债资信对优先A档和B档的预定评级则为AAA、A+。
上述ABS具体招标时间为3月20日上午10:00-11:00，缴款日为3月21日，起息日为3月24日。
除大型商业银行外，三大政策性银行去年下半年起也均有开展资产证券化业务。国开行2月24日招标的两期铁路专项ABS利差均为-26bp，接近区间上限。
此前中国国务院常务会议明确，将进一步扩大ABS试点，优质ABS产品可以在交易所交易；对于风险较大的资产则不纳入试点范围，不搞再证券化。(完)
参看相关细节，请点选中国债券信息网(here) (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
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路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha