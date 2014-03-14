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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 12:37 BJT

中国汇市：人民币早盘随中间价走跌，市场短期方向不明

* 人民币早盘走跌

* 中间价略贬，至逾三个月低位

* 客盘结购汇均衡，与CNH走势相仿

* 市场短期方向仍不明朗

路透北京3月14日 - 人民币兑美元即期 周五早盘走跌，受中间价略贬至逾三个月低位带动。不过客盘结购汇更加均衡，且与离岸CNH价格走势相仿，显示市场短期方向仍不明朗。

一中资大行交易员表示，即期市场目前没有方向，主要就是跟随中间价来做，避险情绪较浓。但是，贬值预期近日已传导到远期市场，远期购汇令远掉升水上升。

路透调查显示，最近几周人民币人气自2012年中以来首次转呈空头，因中国人民银行压低人民币以打压投机客。

北京时间12:16，人民币兑美元即期报6.1455元，上日收报6.1361元。今日人民币兑美元中间价 为6.1346元，上日中间价为6.1320元。

全球汇市方面，瑞郎和日圆等避险货币周五受到追捧，且隔夜时曾大涨，因乌克兰紧张局势升温，并且围绕中国经济的担忧情绪继续发酵。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2040/40，上日尾盘为6.197。

北京时间12:16，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1474/81元，上一交易日尾盘报6.1385元。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 张喜良)
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