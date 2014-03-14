中国汇市：人民币早盘随中间价走跌，市场短期方向不明

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
* 人民币早盘走跌
* 中间价略贬，至逾三个月低位
* 客盘结购汇均衡，与CNH走势相仿
* 市场短期方向仍不明朗
路透北京3月14日 - 人民币兑美元即期 周五早盘走跌，受中间价略贬至逾三个月低位带动。不过客盘结购汇更加均衡，且与离岸CNH价格走势相仿，显示市场短期方向仍不明朗。
一中资大行交易员表示，即期市场目前没有方向，主要就是跟随中间价来做，避险情绪较浓。但是，贬值预期近日已传导到远期市场，远期购汇令远掉升水上升。
路透调查显示，最近几周人民币人气自2012年中以来首次转呈空头，因中国人民银行压低人民币以打压投机客。
北京时间12:16，人民币兑美元即期报6.1455元，上日收报6.1361元。今日人民币兑美元中间价 为6.1346元，上日中间价为6.1320元。
全球汇市方面，瑞郎和日圆等避险货币周五受到追捧，且隔夜时曾大涨，因乌克兰紧张局势升温，并且围绕中国经济的担忧情绪继续发酵。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2040/40，上日尾盘为6.197。
北京时间12:16，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1474/81元，上一交易日尾盘报6.1385元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 张喜良)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha