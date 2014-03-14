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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 12:26 BJT

日本债市：稳中有涨，乌克兰局势打压风险资产

路透东京3月14日 - 日本政府公债价格周五在持稳中微涨，日本等股市走跌，受累于周末克里米亚公投前夕乌克兰紧张局势加剧。

五年期日债标售吸引了强劲买盘，最低报价为99.98，略高于市场预期，并录得0.2040%的最高收益率(殖利率)。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.075% -0.5 0.080%

五年期公债 0.195% +0.0 0.195%

10年期公债 0.630% -1.0 0.640%

20年期公债 1.485% +0.0 1.485%

30年期公债 1.710% +0.0 1.710%

10年期公债期货 <0#JGB:> 144.68 +0.11 144.57

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军；审校 孙茉莉)
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