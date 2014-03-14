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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 12:40 BJT

《汇市简讯》澳元/美元守在低点略上方，受股市下跌打压

0430GMT

* 澳元/美元报载0.9017，接近波动区间0.9014-43低档

* 亚洲股市下跌，令澳元/美元承压

* 现已全部回吐昨日澳洲就业数据带来的涨幅

* 澳元兑新西兰元、欧元、英镑和日圆亦在低点附近

* 欧洲时段可能测试0.90以下水准

(完)

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