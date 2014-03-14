版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 12:42 BJT

中国新债：桂林银行下周三将招标5亿元固息金融债，期限三年

路透北京3月14日 - 中国桂林银行股份有限公司周五公告称，将于下周三(19日)在银行间市场招标发行总额5亿元人民币固息金融债，期限三年，募集资金将专项用于发放小微企业贷款。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债发行期限为3月20日-21日，缴款日和起息日同为3月21日，主承销商为瑞银证券。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司的评级结果，发行人的主体信用级别为AA-级，本期债券的信用级别为AA-级。

2012年末，桂林银行总资产710.63亿元，净利润6.76亿元，不良贷款率为0.53%。(完)

参看相关细节,请点选中国债券信息网 here (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐