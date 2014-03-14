更新版 1-中国金融：支付宝等线下二维码支付业务突遭叫停，虚拟信用卡或“夭折”

(新增更多细节和评论)

* 央行要求支付宝、财付通立即暂停线下二维码支付业务

* 虚拟信用卡有关业务亦被叫停

* 损害银联利益或为叫停的主要原因--分析师

* 相关上市公司周五股价暴跌

路透北京3月14日 - 中国方兴未艾的无卡移动支付业务突起风云。三位消息人士周五透露，中国央行支付结算司已下发文件，要求支付宝、财付通等第三方支付机构立即暂停线下二维码支付业务、虚拟信用卡有关业务。

消息人士称，央行认为线下条码（二维码）支付突破了传统受理终端的业务模式，其风险控制水平直接关系到客户的信息安全和资金安全。目前，将二维码应用于支付领域有关技术，终端的安全标准尚不明确。相关支付撮合验证方式的安全性尚存质疑，存在一定的支付风险隐患。

“虚拟信用卡突破了现有信用卡业务模式，在落实客户身份识别义务、保障客户信息安全等方面尚待进一步研究。”消息人士援引央行文件表示。

据消息人士透露，此文件是分别下发到中国人民银行杭州和深圳中心支行支付结算处的。

“应该支付宝、财付通都收到这个文件了。”一位了解情况的第三方支付机构的相关人士说。

路透联系到支付宝、财付通相关人士，亦证实了上述消息。不过中国央行没有立即对此予以置评。

“通知下的很急，昨天我们还在跟一家商户谈线下二维码支付的业务，这个通知确实对我们业务影响很大。”支付宝一位人士称。

宏源证券研究所副所长易欢欢认为，这次暂停支付宝、财付通两项突破传统受理终端的业务或是短期行为，因央行可能出于客户信息安全性考虑，要进行总体评估。

央行要求，支付宝和财付通公司将有关产品详细介绍、管理制度、操作流程、机构合作情况及利润分配机制、客户权益保障机制、应急处置等内容，书面上报所在城市的央行中心支行。

之后，将由中心支行支付结算处全面评估线下条码（二维码）支付、虚拟信用卡的合规性和安全性，于3月31日前将报告材料和有关监管建议报送央行支付司。

支付宝为中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团 旗下第三方支付机构，财付通是中国互联网巨头腾讯 旗下的第三方支付机构。近期财付通透过微信红包、嘀嘀打车车费优惠等途径，吸引大量微信用户开通微信支付。

**虚拟信用卡或“夭折”**

中国股份制银行--中信银行 周三刚刚发布公告称，选择跟阿里巴巴和腾讯达成合作，分别与两公司合作推出虚拟信用卡。今天就传出央行叫停虚拟信用卡的“噩耗”，因触网而持续上涨的中信银行股价周五则暴跌。

“我们并没有看到相关文件。”中信银行有关人士在路透查询时称。

央行方面认为，虚拟信用卡突破了现有信用卡业务模式，在落实客户身份识别义务、保障客户信息安全等方面尚待进一步研究。为维护支付体系稳定、保障客户合法权益，总行有关部门将对该类业务的合规性、安全性进行总体评估。

中金公司银行和金融服务团队观点认为，监管机构对信用卡有“三亲”（在信贷或信用卡审批环节，对申请人进行亲访、亲签、亲核）的监管要求，尽管中信银行所酝酿的虚拟信用卡已经采取包括调低信用卡额度、引入保险公司等方式尽量降低监管风险，严格意义上讲，在符合监管标准方面还是有一定瑕疵。

“但我们认为，虚拟信用卡将促进支付宝和财付通O2O(线上线下)闭环的建设，推动线下支付向线上支付转移，仍将损害到银联的利益，这或许是叫停的主要原因。”该团队表示。

消息人士并称，央行正就网络支付业务、手机支付业务等新型支付手段的管理办法征求意见。意见稿的内容或包括，支付机构不得为付款人和实体特约商户的交易提供网络支付服务，不允许金融机构在支付机构开立支付账户。