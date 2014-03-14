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市场报道 | 2014年 3月 14日 星期五 12:53 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑：关注周线收位，寻找买进信号

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* 预计将向上突破多头楔型的上缘

* 2013年初以来逐渐形成楔型

* 最近低点是61.8%费波纳奇支撑位--已多次测试

* MACD背离偏多讯号暗示后市强劲

* 关注周线收位，寻找买进信号--未来数月可能触及0.90

* 图表：link.reuters.com/nef67v

(完)

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