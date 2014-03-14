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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 12:56 BJT

日本个股：新日铁住金无计划整固国内钢厂--副社长

路透东京3月14日 - 全球第二大钢厂--新日铁住金 执行副社长Kosei Shindo周五表示，没有进一步整固日本钢厂的计划。

Shindo将从4月1日取代Hiroshi Tomono出任公司社长，其在接受采访时称，新日铁住金不担心下个月消费税上调后的国内需求。(完)
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