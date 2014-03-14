中港个股：中信银行A及H股下午均暂停买卖

标题新闻：巴西2月经济活动以七年来最快速度增长，显示该国接近走出史上最严重衰退阴影
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路透香港3月14日 - 中国股份制银行--中信银行 A及H股周五下午均暂停买卖。联交所公告未说明停牌原因。上交所则指，因媒体报导需澄清。
停牌前，中信银行H股跌6.86%至3.94港元；上午收盘时，A股跌8.07%至4.90元人民币。
此前消息人士指出，中国央行支付结算司支付结算司已下发文件要求支付宝等第三方支付机构立即暂停线下二维码支付业务、虚拟信用卡有关业务。
中信银行此前与阿里巴巴 及腾讯 合作推出虚拟信用卡。 （完） (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
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路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。