《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(3月10日-3月14日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 当周累计下跌0.39%。交易员认为市场目前缺乏明显方 向，预期较为分化，多数时间在离岸即期价格均围绕中间价窄幅波动。不过远期市场购汇有 升温迹象，体现贬值预期传导到企业层面，这造成周五美元1年远掉升水涨至近400个点子， 并带动即期价格扩大跌幅。短期需要观察远期结购汇状况，警惕贬值预期加重。 公开市场操作: * 3月初以来资金利率持续低位波动，央行公开市场当周顺势拉长资金锁定期限，以28 天正回购操作完全取代14天品种，但净回笼规模继续缩减。市场人士认为，在前期外汇占款 增幅累积效应下，近期流动性持续宽松，而央行仍旧温和回笼资金量，表明在当前宏观经济 欠佳的背景下，短期维稳意图仍难彻底消除。他们并认为，央行容忍当前低位的资金利率亦 让市场颇感意外，不过若未来外汇占款逐步减少的情况下，延长资金投放期限，对将来流动 性补充亦有助益。考虑到宏观经济下滑苗头显现，稳增长仍是当前重中之重，未来货币政策 适度宽松的可能性仍不能完全排除。 债市: * 银行间市场现券当周维持暖势，资金面持续宽松，央行公开市场回笼亦未见加力，而 前两月的宏观数据明显弱于预期，令经济增速进一步放缓的担忧升温，利率债收益率震荡下 行，金融债表现更好，长债走势也有明显起色，而信用债方面，超日违约的影响犹在，不同 评级品种分化严重，高评品种需求不错，资质较差的乏人问津；目前对于中国经济延续疲弱 表现的预期仍占据上风，机构对后市行情多谨慎看好。 票据: * 经过连续的下跌后，当周中国票据市场转贴利率震荡中反弹。虽然近期资金面仍偏宽 松，但季末临近银行调整信贷规模因素逐步发酵，推升部分机构出票意愿。交易人士认为， 一般季末将至时市场会出现利率走升的情况，不过目前机构对月内资金前景预期偏暖，资金 价格有望低位徘徊，这或限制转贴利率向上空间。 股市: * 中国股市沪综指 当周累计下跌2.6%。自上周末起陆续公布的中国宏观经济数 据较为疲弱，令投资者对于中国经济下行的担忧升温，前半周大盘一度创下近两月收盘低点 。之后虽有优先股即将推出等利好消息提振，但大盘疲势难以改变。沪综指周五收报2,004. 339点。 期市: * 上海期铜当周重挫逾9%至四年半低位，且为连续第五周下跌，中国一系列经济数据疲 弱以及超日债违约事件持续发酵，引发市场对发生系统性风险的忧虑，而人民币近期贬值及 融资监管趋严，也令融资铜操作面临冲击。分析师表示，在一波恐慌性下跌后，沪铜在45,0 00元下方的跌势料趋缓，但在全球铜矿供应趋于宽松的背景下，中长期的空头格局不变。沪 铜主力1406合约 周五收报每吨44,290元，全周累计下跌9.48%。 * 上海期金连续第六周上扬，上周五美国非农就业数据远超预期，但仅在周初对金价构 成打压。乌克兰局势动荡令市场避险意愿升温，而中国数据疲弱及欧美股市下跌，亦令风险 资产的魅力大幅下滑。分析师指出，在连续上涨后，金价上方压力渐增，应关注国际金价在 每盎司1,400美元附近的阻力。上海期金主力1406合约 周五收报每克269.50元，全 周累计上涨1.49%。(完) (整理 边竞/丁琦/康熙泽/林琦/李然; 审校 曾祥进)