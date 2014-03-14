国际油市：布兰特原油升向108美元，因乌克兰危机升温

标题新闻：美国经济第一季料扩张0.5%--亚特兰大联储GDP预测模型
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“乌克兰紧张形势升温短期内是油市最重要的事件。”CMC Markets首席策略师Michael McCarthy称。
0454GMT布兰特原油 涨升0.18美元，报107.57美元，周四结算价跌0.63美元。
美国原油 微升0.02美元至98.22美元，上日结算价升0.21美元。
而中国经济增长放缓的迹象，本周也引发投资人对该国石油需求的担忧。不过周四强劲的美国零售销售和就业市场数据，则让市场对全球经济感到乐观，并巩固了美国联邦储备理事会(美联储/FED)将坚持缓步撤出资产购买刺激计划的预期。
“美国经济数据利好，中国生产数据则疲软，呈现出各异其趣的景象...让投资人维持观望。”辉立期货在报告中称。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 于春红)
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路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交