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货币新闻 | 2014年 3月 14日 星期五 13:32 BJT

国际油市：布兰特原油升向108美元，因乌克兰危机升温

“乌克兰紧张形势升温短期内是油市最重要的事件。”CMC Markets首席策略师Michael McCarthy称。

0454GMT布兰特原油 涨升0.18美元，报107.57美元，周四结算价跌0.63美元。

美国原油 微升0.02美元至98.22美元，上日结算价升0.21美元。

而中国经济增长放缓的迹象，本周也引发投资人对该国石油需求的担忧。不过周四强劲的美国零售销售和就业市场数据，则让市场对全球经济感到乐观，并巩固了美国联邦储备理事会(美联储/FED)将坚持缓步撤出资产购买刺激计划的预期。

“美国经济数据利好，中国生产数据则疲软，呈现出各异其趣的景象...让投资人维持观望。”辉立期货在报告中称。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 于春红)
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