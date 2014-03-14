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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 13:27 BJT

澳洲股市：挫跌1.5%至一个月低点，受中国经济疑虑和乌克兰危机影响

路透悉尼3月14日 - 澳洲股市周五下跌1.5%至一个月低点，市场面临全面卖压，受铜价下跌、中国经济放缓忧虑、以及乌克兰危机等因素影响。

澳股指标S&P/ASX 200指数 跌83.2点至5,329.4点，为2月初以来最大单日跌幅。该指数本周下跌2.4%，为12月初以来最大单周跌幅。(完)
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