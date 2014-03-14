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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 13:36 BJT

《汇市简讯》美元/离岸人民币清除6.1500障碍，上涨近50个跳动点

0520GMT

* 美元/离岸人民币清除6.1500障碍，上涨近50个跳动点

* 期权相关卖盘限制走势，该水准上方停止单遭触发

* 美元/人民币触及盘中心高6.1506，远高于6.1346的定盘价

* 高于6.15据称对美元/离岸人民币目标赎回远汇(TRF)来说是危险区域

* 可能引发美元/离岸人民币空头进一步平仓

(完)

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