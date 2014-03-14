香港股市：腾讯挫低拖累港股早盘下滑，新世界发展亦重挫

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透香港3月14日 - 香港股市周五早盘下滑，受权重股腾讯控股 挫跌拖累，此前中国央行要求暂停某些类别的移动支付，引发中资线上支付相关个股挫跌。
截至中午时分，港股恒生指数 走软1%，报21,541.04点。本周恒指已跌4.9%，可能创2012年5月以来最大单周跌幅。
恒生国企指数 跌0.8%，本周目前为止已跌4.7%，也可能创2013年6月以来最大单周跌幅。
腾讯控股跌幅达6.4%，降至四周最低水准。消息人士周五称，中国央行支付结算司已下发文件，要求支付宝、财付通等第三方支付机构立即暂停线下二维码支付业务、虚拟信用卡有关业务。路透联系到支付宝、财付通相关人士，亦证实了上述消息。支付宝为中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团旗下第三方支付机构，财付通是中国互联网巨头腾讯旗下的第三方支付机构。
香港主要地产商--新世界发展 重挫14.8%至2012年6月以来最低。该公司周五稍早宣布近两年半以来再次供股，并拟以186亿港元私有化旗下中国房地产分支--新世界中国 。
新世界中国股价暴涨28.8%。(完)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha