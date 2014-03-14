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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 13:47 BJT

香港股市：腾讯挫低拖累港股早盘下滑，新世界发展亦重挫

路透香港3月14日 - 香港股市周五早盘下滑，受权重股腾讯控股 挫跌拖累，此前中国央行要求暂停某些类别的移动支付，引发中资线上支付相关个股挫跌。

截至中午时分，港股恒生指数 走软1%，报21,541.04点。本周恒指已跌4.9%，可能创2012年5月以来最大单周跌幅。

恒生国企指数 跌0.8%，本周目前为止已跌4.7%，也可能创2013年6月以来最大单周跌幅。

腾讯控股跌幅达6.4%，降至四周最低水准。消息人士周五称，中国央行支付结算司已下发文件，要求支付宝、财付通等第三方支付机构立即暂停线下二维码支付业务、虚拟信用卡有关业务。路透联系到支付宝、财付通相关人士，亦证实了上述消息。支付宝为中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团旗下第三方支付机构，财付通是中国互联网巨头腾讯旗下的第三方支付机构。

香港主要地产商--新世界发展 重挫14.8%至2012年6月以来最低。该公司周五稍早宣布近两年半以来再次供股，并拟以186亿港元私有化旗下中国房地产分支--新世界中国 。

新世界中国股价暴涨28.8%。(完)
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