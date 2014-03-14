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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 14:13 BJT

路透调查：日本2月出口料加速，贸易逆差可望收窄

* 分析师预估2月出口同比成长12.4%，进口同比料成长7.4%

* 贸易逆差料为5,900亿日圆，较1月的创纪录逆差水平下降

* 数据公布时间为3月18日2350GMT

* 4月消费税上调之后，出口成长被视为提振经济的关键

路透东京3月14日 - 路透调查显示，日本2月出口成长料呈现加速，因出货情况从农历春节的减速逐渐回升；而由于进口增速料放缓，贸易逆差可望从创记录水平收窄。

出口黯淡一直是日本决策者的隐忧，他们指望靠出口来缓冲消费税上调后经济活动可能受到的影响。日本国内消费税4月起将从5%调高至8%。

尽管日圆从2012年底以来大幅贬值，但只见进口成本攀升，出口量却未有显着进步，部分原因是出口商不愿降价。

路透调查显示，分析师预计2月出口较上年同期增加12.4%，主要受到输往美国市场的汽车出货畅旺之助。如果预估实现，将是去年10月以后出口成长率首度较前一个月加速。

27位分析师的预估中值显示，2月进口料较上年成长7.4%，贸易逆差预估为5,900亿日圆(57.8亿美元)。

虽然贸易逆差预估值远低于1月的2.79万亿(兆)日圆纪录高位，但仍将是连续20个月写下赤字。日本财务省将在周二2350GMT公布数据。

“贸易数据对经济可能是正面的，但从1-2月数据平均来看，出口成长力道并没有那么强，”野村证券分析师Minoru Nogimori说。

1月出口年增率为9.5%，进口成长25.0%。

“全球需求要完全复苏还需要一些时间。所以我认为要到今年下半年才会见到日本出口复苏。”Nogimori说。(完)
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