路透调查：日本2月出口料加速，贸易逆差可望收窄

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
* 分析师预估2月出口同比成长12.4%，进口同比料成长7.4%
* 贸易逆差料为5,900亿日圆，较1月的创纪录逆差水平下降
* 数据公布时间为3月18日2350GMT
* 4月消费税上调之后，出口成长被视为提振经济的关键
路透东京3月14日 - 路透调查显示，日本2月出口成长料呈现加速，因出货情况从农历春节的减速逐渐回升；而由于进口增速料放缓，贸易逆差可望从创记录水平收窄。
出口黯淡一直是日本决策者的隐忧，他们指望靠出口来缓冲消费税上调后经济活动可能受到的影响。日本国内消费税4月起将从5%调高至8%。
尽管日圆从2012年底以来大幅贬值，但只见进口成本攀升，出口量却未有显着进步，部分原因是出口商不愿降价。
路透调查显示，分析师预计2月出口较上年同期增加12.4%，主要受到输往美国市场的汽车出货畅旺之助。如果预估实现，将是去年10月以后出口成长率首度较前一个月加速。
27位分析师的预估中值显示，2月进口料较上年成长7.4%，贸易逆差预估为5,900亿日圆(57.8亿美元)。
虽然贸易逆差预估值远低于1月的2.79万亿(兆)日圆纪录高位，但仍将是连续20个月写下赤字。日本财务省将在周二2350GMT公布数据。
“贸易数据对经济可能是正面的，但从1-2月数据平均来看，出口成长力道并没有那么强，”野村证券分析师Minoru Nogimori说。
1月出口年增率为9.5%，进口成长25.0%。
“全球需求要完全复苏还需要一些时间。所以我认为要到今年下半年才会见到日本出口复苏。”Nogimori说。(完)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha