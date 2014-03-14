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货币新闻 | 2014年 3月 14日 星期五 14:37 BJT

日本股市：大跌3.3%，受乌克兰紧张局势及中国经济担忧打击人气

大阪证交所在市场停止交易后称，3月到期的日经指数期货和期权结算价为14,429.87。

交易员称在乌克兰问题和中国疲软数据的双击下，投资者依然规避风险。

日本东证股价指数(TOPIX) 暴跌3.2%,收报1,164.70点，33个板块全线皆墨。(完)
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