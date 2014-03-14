版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 14日 星期五 15:11 BJT

俄罗斯股市：公共事业、钢铁和银行类股重挫

路透莫斯科3月14日 - 俄罗斯股市的公共事业、钢铁和银行类股周五重挫，距离克里米亚公投决定是否加入俄罗斯还有两日。

指标MICEX股指 跌3.40%，除上述因素外，亦受中国经济因素打压。中国增长放缓疑虑损及风险偏好。

俄罗斯最大的银行及主要绩优股Sberbank 跌约6%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐