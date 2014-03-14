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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 14:13 BJT

韩国汇市：韩元跌至逾一周低位，受中国经济忧虑影响

路透首尔3月14日 - 韩国韩元 周五跌至逾一周最低位，逊于预期的中国数据重燃对该国经济的担忧，不过出口商的美元抛盘限制了韩元跌幅。

韩元兑美元 最新报1,072.8，为3月4日以来最低位，较周四收盘位1,069.0下跌了0.4%。

韩元本周下跌了1.1%，为1月24日当周以来最大周度跌幅。(完)

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