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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 16:29 BJT

中国票据市场：转贴利率反弹季末因素渐发酵，资金预期偏暖续涨空间有限

路透北京3月14日 - 经过连续的下跌后，本周中国票据市场转贴利率震荡中反弹。虽然近期资金面仍偏宽松，但季末临近银行调整信贷规模因素逐步发酵，推升部分机构出票意愿。

交易人士认为，一般季末将至时市场会出现利率走升的情况，不过目前机构对月内资金前景预期偏暖，资金价格有望低位徘徊，这或限制转贴利率向上空间。

”转贴利率这周反弹了，主要原因还是(腾信贷)规模吧，快到下旬了，出票的开始多了，“华北一银行交易员介绍，目前六个月期票据转贴利率在5.9%上下。

另一银行交易员指出，市场对季末转贴利率上涨已有心理准备，不过当前资金仍偏宽松，而且月内都有望延续这样的势头，不时浮现的买票需求，将缓和转贴利率反弹动力。

本周中国央行在公开市场上仍维持温和的资金回笼量，致银行间流动性供给充裕，主要质押式回购品种利率 均连续低位徘徊，其中七天曾连续刷新逾21个月低点。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 5.8672/5.7603 6.0195/5.8905 6.2160/6.0660

上周五 6.1510/6.0470 6.2035/6.1030 6.6458/6.5182

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变动 -28.38bp/-28.67bp -18.40bp/-21.25bp -42.98bp/-45.22bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.6786%，上周五为5.9720%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
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