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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 14:19 BJT

韩国股市：收低且盘中触及五周低位，投资者担心中国经济

路透首尔3月14日 - 韩国股市周五跌至五周最低位，疲弱经济数据令投资者愈加担忧中国经济放缓程度可能强于预期，另外乌克兰紧张局势也使得投资者保持谨慎。

韩股综合股价指数 收低0.7%至1,919.98点，略高于日低1,913.64点，后者为2月7日以来最低位。

韩国股市本周跌幅达2.8%，为连续第二周下跌。

外资卖超4,742亿韩元(4.4357亿美元)韩国股票，机构及散户投资者买超韩股，提供了支撑。(完)
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