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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 14:22 BJT

路透基点：中信泰富50亿港元子弹式贷款吸引到13家银行参与--RLPC

路透香港3月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，13家银行将成为中信泰富五年期子弹式贷款的牵头行。

是次贷款规模将定在88亿港币(11.3亿美元)。借款人寻求至少50亿港币，并要求每家银行承贷约10亿港币。

13家银行是：中国银行香港、三菱东京日联银行、法国巴黎银行、中国建设银行、星展银行、恒生银行、汇丰、工银亚洲、Natixis、华侨银行、台北富邦商业银行、大华银行和永隆银行。

消息人士表示，借款人和13家牵头行周四曾举行过一次银行会议。

委托书签署后，银团的组建预计最早将在下周启动。

一如稍早报导，综合收益约为275个基点，利率较Hibor加码255个基点。

所筹资金将用于再融资和一般运营资本。

去年5月，中信泰富签署3.30亿美元四年期子弹式贷款，最初计划规模为2亿美元。该融资交易主要面向台湾银行业者，台北富邦商业银行、兆丰国际商业银行和台湾合作金库担任牵头行。贷款最高综合收益为275个基点，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码238个基点。

中信泰富为中国国企中信集团子公司，穆迪给出的债信评级为Ba2。

中信集团另一家子公司--中信股份在年末签署一笔10亿美元五年期子弹式贷款，最高综合收益为173个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码165个基点。

另一家子公司中信资源目前正在筹办一笔3亿美元三年期子弹式贷款案，最高综合收益为290个基点，利率较Libor加码220个基点。(完) (编译 洪曦; 审校 高琦)
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