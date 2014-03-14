路透基点：中信泰富50亿港元子弹式贷款吸引到13家银行参与--RLPC

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透香港3月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，13家银行将成为中信泰富五年期子弹式贷款的牵头行。
是次贷款规模将定在88亿港币(11.3亿美元)。借款人寻求至少50亿港币，并要求每家银行承贷约10亿港币。
13家银行是：中国银行香港、三菱东京日联银行、法国巴黎银行、中国建设银行、星展银行、恒生银行、汇丰、工银亚洲、Natixis、华侨银行、台北富邦商业银行、大华银行和永隆银行。
消息人士表示，借款人和13家牵头行周四曾举行过一次银行会议。
委托书签署后，银团的组建预计最早将在下周启动。
一如稍早报导，综合收益约为275个基点，利率较Hibor加码255个基点。
所筹资金将用于再融资和一般运营资本。
去年5月，中信泰富签署3.30亿美元四年期子弹式贷款，最初计划规模为2亿美元。该融资交易主要面向台湾银行业者，台北富邦商业银行、兆丰国际商业银行和台湾合作金库担任牵头行。贷款最高综合收益为275个基点，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码238个基点。
中信泰富为中国国企中信集团子公司，穆迪给出的债信评级为Ba2。
中信集团另一家子公司--中信股份在年末签署一笔10亿美元五年期子弹式贷款，最高综合收益为173个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码165个基点。
另一家子公司中信资源目前正在筹办一笔3亿美元三年期子弹式贷款案，最高综合收益为290个基点，利率较Libor加码220个基点。(完) (编译 洪曦; 审校 高琦)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
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路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha