《全球汇市一周综述》外汇市场遭避险寒流，下周聚焦美联储

整理 王翔琼

路透北京3月14日 - 外汇市场冷气来袭，遭遇两股寒流夹击：一是中国，二是乌俄。本周中国出炉的数据皆疲于预期，引燃经济成长减速的担忧。乌克兰克里米亚地区计划周日公投，乌俄之间紧张局势持续发酵。为此，冒险情绪急速降温，高风险货币遭受冷遇，新兴货币亦受牵连，日圆和瑞郎等避险货币则显露暖色。

本周除中国两会落幕之外，几家主要央行陆续宣布议息决议，部分并发布政策气象预报。日本央行按兵不动，下调对出口的评估。新西兰央行收紧政策，暗示未来将进一步加息，新西兰元随即上看去年高位。欧洲央行上周并未放宽政策，然而总裁德拉吉本周五发表温和言论，欧元走势出现戏剧性逆转。

上周美国非农就业数据报喜，美元弹离四个月低点。不过避险情绪主导全场，压制美元兑日圆和瑞郎双双挫跌。展望下周，美联储将召开叶伦上任后的首场政策会议，前瞻指引可能弃用失业率门槛。英国和瑞士央行也将举行政策评估。重要数据包括美国CPI和工业生产、欧元区通胀率和贸易收支、以及日本路透短观调查等。

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上周中国2月出口意外大幅下降，随后出炉的工业增加值、零售销售和固定资产投资均不尽人意，中国经济雾霾笼罩，令投资者忧心会否袭扰全球。

乌克兰与俄罗斯之间的紧张局势雪上加霜。克里米亚计划周日进行公投，而俄罗斯周四在与乌克兰接壤的边境地区举行新的军演。欧盟达成冷战以来首度制裁俄罗斯的框架协议，与美国一道力压俄国。

在这两股寒流的双重冲击下，冒险情绪急速降温，高风险货币遭受冷遇，避险货币则显露暖色。瑞郎和日圆周五在亚洲市场受到追捧。美元兑日圆降至逾一周低点，兑瑞郎一度创下两年半低点。欧元兑瑞郎隔夜触及两周低位。

商品货币亦承压。澳元和新西兰元表现失色。避险情绪增强期间，商品货币通常遭到抛售。

**央行动向**

日本央行维持大规模货币刺激措施不变，因其认为经济和消费者物价的增长处于正轨；但央行下调对出口的评估，这是外部需求表现将继续令人失望的一个警讯。

日本央行的下次会议在4月30日，在此之前，4月1日起日本消费税将上调。当天日本央行还将公布半年度经济前景报告，投资者称央行有可能藉此机会调整经济前景展望和为政策举措辩护。

新西兰央行上调利率，暗示将进一步加息以控制通胀压力，新西兰元随即上扬。路透调查显示，新西兰央行料在未来六个月再升息75个基点。多数预计在4月和6月会议上分别升息25个基点。

欧洲央行上周会议维持利率不变，激励欧元一度全面上行。但周五德拉吉指出，因欧元走强压制物价，央行一直在准备防止通缩成形的额外政策举措。受此言论影响，欧元走势出现戏剧性逆转，兑美元弹离两年半高位。

“这是不容忽视的风险。欧元进一步升值的话，将大大不利于成长复苏，并增加发生通缩的可能性。”Scotiabank通缩策略师Frederic Pretet指出。

**聚焦美联储**

上周五美国就业增长意外大幅跳升，提振美元从四个月低点反弹。市场人士正在等待周五稍晚出炉的美国生产者物价指数(PPI)和路透/密西根大学消费者信心指数，以观察是否提供美国经济重拾动能的进一步证据。

下周美联储将召开主席叶伦上任后的首场政策会议。市场预期届时美联储料将侧重于如何巧妙地调整低利率承诺，或许决定放弃对考虑加息设定的6.5%失业率门槛，而是用一种新的表达方式，笼统说明可能收紧政策的时间。

“现在修改声明把6.5%的门槛去掉可能正当时，因为这个门槛真的没有提供什么重要价值，”颇具影响力的纽约联邦储备银行总裁杜德利称，“我倾向于在达到此门槛之前就这么做，而不是等到达到以后。”