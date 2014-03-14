中国股市：沪综指收低，银行、地产等权重股领跌

标题新闻：巴西2月经济活动以七年来最快速度增长，显示该国接近走出史上最严重衰退阴影
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路透北京3月14日 - 中国股市沪综指周五收低。此前涉足互联网金融的中信银行 受利空冲击，今日走势急转直下并带动银行板块整体下跌，地产等权重股亦跌幅居前。分析师指出，大盘下跌力度受此冲击有所加大。
沪综指 收报2,044.34点，跌14.77点或0.73%，本周沪综指累计跌2.6%。上证A股今日成交额698亿元人民币，上日为779亿元。
“唯一的一点利好就是觉得经济下行较快，政策后面可能会稍微放松一点，...负面的因素还是经济下行压力比较大。”国都证券分析师肖世俊表示，近期披露的经济数据显示整体经济形势仍然严峻。
上证银行股指数 收跌0.74%，中信银行早盘下跌8.07%至4.90元。
中信银行此前公告称其近日在互联网金融领域进行了一系列相关业务合作安排，合作对象包括腾讯公司、阿里巴巴及众安保险。今日有消息称，央行紧急叫停虚拟信用卡、二维码支付等业务，午后上交所宣布中信银行因需澄清媒体报导而暂停买卖。
沪深300指数 收报2,122.84点，跌0.82%；沪深300指数期货主力3月合约 尾盘报2,097点，跌0.28%，成交559,420手。（完）
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路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。