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货币新闻 | 2014年 3月 14日 星期五 15:00 BJT

卢布汇率：俄罗斯央行3月12日在汇市卖出26.6亿美元进行干预

路透莫斯科3月14日 - 俄罗斯央行周五称，周三曾在外汇市场卖出26.6亿美元进行干预。

当卢布兑美元-欧元篮子汇价接近目标浮动区间的边缘时，央行会进行无限量干预，以使卢布汇价维持在区间内。该浮动区间3月12日为35.90-42.90，3月13日在35.95-42.95。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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