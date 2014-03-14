版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 14:56 BJT

标题新闻：印度2月批发物价指数增幅为4.68%创九个月低位，主因食品价格温和--政府数据

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐