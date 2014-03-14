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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 15:08 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：避险操作盛行

0657GMT

* 澳元/美元跌0.20%，美元/日圆跌0.24%，欧元/日圆跌0.32%，美元/人民币涨0.15%

* 日股日经指数跌3.3%，中国股市沪综指跌0.77%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1.35%，美国10年期公债公债收益率报2.6419%

* 中国秘密基金：导致铜市溃败的一支重要力量

* 俄军在乌克兰边境附近举行新的演习；欧美严厉警告

* 中国支付宝等线下二维码支付业务突遭叫停，虚拟信用卡或“夭折”

(完)

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