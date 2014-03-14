《汇市简讯》欧元/美元近期料呈双向波动

标题新闻：巴西2月经济活动以七年来最快速度增长，显示该国接近走出史上最严重衰退阴影
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* 避险情绪高涨和欧洲央行言论导致欧元昨天遭抛售
* 欧元/美元后来在亚洲时段持稳，下跌动能渐失
* 走势料呈双向波动，技术面偏多的同时，欧洲央行言论又令1.40处的阻力增强
* 200小时移动均线所在处1.3836和3月11日低点1.3834构成眼下最近的强劲支撑区域
* 昨天欧洲央行总裁德拉吉讲话前位于1.3893-1.3910的低位构成阻力
(完)
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(编译 白云; 审校 杜明霞)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得(%)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f