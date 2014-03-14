版本:
中国
市场报道 | 2014年 3月 14日 星期五 15:28 BJT

《汇市简讯》欧元/美元近期料呈双向波动

0714GMT

* 避险情绪高涨和欧洲央行言论导致欧元昨天遭抛售

* 欧元/美元后来在亚洲时段持稳，下跌动能渐失

* 走势料呈双向波动，技术面偏多的同时，欧洲央行言论又令1.40处的阻力增强

* 200小时移动均线所在处1.3836和3月11日低点1.3834构成眼下最近的强劲支撑区域

* 昨天欧洲央行总裁德拉吉讲话前位于1.3893-1.3910的低位构成阻力

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价

(编译 白云; 审校 杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐