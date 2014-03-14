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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 15:37 BJT

台湾财政：今年民间参与公共建设签约额目标1,000亿台币，年增29%

路透台北3月14日 - 台湾财政部周五表示，下周四(20日)将举办今年首次民间参与公共建设招商大会，今年希望达成1,000亿台币签约金额的目标；这较去年增加29%。

2013年政府共达成775亿台币、共计103件的民间参与公共建设案签约。

为促进公共建设以及撙节政府支出，财政部今年预计将达成1,000亿台币的民间参与公共建设签约金额，估计释出商机可达2,000亿台币。财政部今年预计将举办两场招商大会。

为挽救财政困窘，财政部日前公布短期税改方案以增加税收来平衡财政赤字。除此之外，财政部也将进行中期不动产的税制改革、活用公有土地、促进民间参与公共建设等方式增加岁入；另方面还将检讨法律义务支出、经常性支出以平衡财政赤字。

财政部并表示，今年迄今民间参与公共建设案已成功签约14件，签约金额约232亿台币，上年同期仅6亿台币。

据其介绍，目前公告中的招商案规模较大的有六件，投资金额461亿台币，包括台北市南港调车场都市更新计划(约286亿台币)；新北市新庄Au捷运商城暨停车场兴建营运移转案(约72亿台币)。

此外，预计今年4月底前招商的较大案件还有17件，其中包括：新北市立土城医院兴建规划案(约64亿台币)；台北市影视音产业园区BOT案_内湖五期重划区(约63亿台币)；新竹市国际型科技商务会议中心兴建营运移转案(约47亿台币)。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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