台湾财政：今年民间参与公共建设签约额目标1,000亿台币，年增29%

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透台北3月14日 - 台湾财政部周五表示，下周四(20日)将举办今年首次民间参与公共建设招商大会，今年希望达成1,000亿台币签约金额的目标；这较去年增加29%。
2013年政府共达成775亿台币、共计103件的民间参与公共建设案签约。
为促进公共建设以及撙节政府支出，财政部今年预计将达成1,000亿台币的民间参与公共建设签约金额，估计释出商机可达2,000亿台币。财政部今年预计将举办两场招商大会。
为挽救财政困窘，财政部日前公布短期税改方案以增加税收来平衡财政赤字。除此之外，财政部也将进行中期不动产的税制改革、活用公有土地、促进民间参与公共建设等方式增加岁入；另方面还将检讨法律义务支出、经常性支出以平衡财政赤字。
财政部并表示，今年迄今民间参与公共建设案已成功签约14件，签约金额约232亿台币，上年同期仅6亿台币。
据其介绍，目前公告中的招商案规模较大的有六件，投资金额461亿台币，包括台北市南港调车场都市更新计划(约286亿台币)；新北市新庄Au捷运商城暨停车场兴建营运移转案(约72亿台币)。
此外，预计今年4月底前招商的较大案件还有17件，其中包括：新北市立土城医院兴建规划案(约64亿台币)；台北市影视音产业园区BOT案_内湖五期重划区(约63亿台币)；新竹市国际型科技商务会议中心兴建营运移转案(约47亿台币)。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha