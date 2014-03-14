《热点聚焦》看紧你的荷包：比特币在网路犯罪世界受欢迎的原因

标题新闻：巴西2月经济活动以七年来最快速度增长，显示该国接近走出史上最严重衰退阴影
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
**追踪交易**
再来则是比特币透明度的问题。所有的交易都是一目了然的，虽然只是一堆数码及字母的组合，但理论上来说，可以追查到个人身份，以及这枚比特币整个交易历史。
以意大利电脑工程师Michele Spagnuolo为例，他就能够追踪CryptoLocker的一组赎金付款号码。相关的利益令人咋舌：他及Politecnico di Milano的学者推测，去年底时可能与CryptoLocker活动有关的比特币数量达6,757个，当时价值约600万美元。他说这个估计数字可能还是过于保守。
但EMC Corp 旗下网路安全部门RSA的Daniel Cohen表示，这类付款活动可以回溯历程的事实，对网路罪犯而言是一警讯，尽管现在已经有线上服务，可以对这些比特币进行“洗钱”操作，以隐藏来源。他说，“当然会有比特币洗钱服务，但如果我把一个电子钱包和一身份连结，就可以看到每一个动作。”
讽刺的是，部分犯罪份子成功偷窃比特币，反而让比特币在犯罪圈的吸引力下滑。RSA的Cohen表示，他手下监视犯罪论坛的小组，已经注意到近期罪犯们认为比特币具有“剧烈波动、可被没收、及不安全”等特性。
**需提出解决之道**
这不意味着比特币已经摆脱麻烦。
尽管比特币背后的种种基础协定已经证明其实用性，但最脆弱的环节是在涵盖网路荷包的软件，不论是交易所或个人用户电脑。
“交易所遭到攻击，本身并不代表比特币有任何特别缺陷，反而是在暴露出交易所内部的弱点，”英特尔 旗下网路安全公司McAfee的Raj Samani表示。
Dell Secureworks的Stewart表示，这类漏洞已经获得解决，他所指的是以硬件钱包取代软件荷包等创新发明。
不过现下比特币用户仍是一个容易受到攻击的目标。
这从Mt. Gox的服务器(伺服器)及其母公司博客于本周遭黑客攻破便可见一斑，这些黑客在博客上传一些档案，佯装是Mt. Gox自2011年以来的比特币交易纪录。
在这些档案之中隐藏着偷窃比特币的病毒，若不多加注意又会意外受害。(完) (译文审校 蔡美珍)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。