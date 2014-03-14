《热点聚焦》看紧你的荷包：比特币在网路犯罪世界受欢迎的原因

**追踪交易**

再来则是比特币透明度的问题。所有的交易都是一目了然的，虽然只是一堆数码及字母的组合，但理论上来说，可以追查到个人身份，以及这枚比特币整个交易历史。

以意大利电脑工程师Michele Spagnuolo为例，他就能够追踪CryptoLocker的一组赎金付款号码。相关的利益令人咋舌：他及Politecnico di Milano的学者推测，去年底时可能与CryptoLocker活动有关的比特币数量达6,757个，当时价值约600万美元。他说这个估计数字可能还是过于保守。

但EMC Corp 旗下网路安全部门RSA的Daniel Cohen表示，这类付款活动可以回溯历程的事实，对网路罪犯而言是一警讯，尽管现在已经有线上服务，可以对这些比特币进行“洗钱”操作，以隐藏来源。他说，“当然会有比特币洗钱服务，但如果我把一个电子钱包和一身份连结，就可以看到每一个动作。”

讽刺的是，部分犯罪份子成功偷窃比特币，反而让比特币在犯罪圈的吸引力下滑。RSA的Cohen表示，他手下监视犯罪论坛的小组，已经注意到近期罪犯们认为比特币具有“剧烈波动、可被没收、及不安全”等特性。

**需提出解决之道**

这不意味着比特币已经摆脱麻烦。

尽管比特币背后的种种基础协定已经证明其实用性，但最脆弱的环节是在涵盖网路荷包的软件，不论是交易所或个人用户电脑。

“交易所遭到攻击，本身并不代表比特币有任何特别缺陷，反而是在暴露出交易所内部的弱点，”英特尔 旗下网路安全公司McAfee的Raj Samani表示。

Dell Secureworks的Stewart表示，这类漏洞已经获得解决，他所指的是以硬件钱包取代软件荷包等创新发明。

不过现下比特币用户仍是一个容易受到攻击的目标。

这从Mt. Gox的服务器(伺服器)及其母公司博客于本周遭黑客攻破便可见一斑，这些黑客在博客上传一些档案，佯装是Mt. Gox自2011年以来的比特币交易纪录。