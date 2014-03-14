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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 15:36 BJT

韩国债市：公债价格大涨，中国数据疲软引燃避险情绪

路透首尔3月14日 - 韩国公债价格周五大涨，指标10年期公债收益率 创下逾五周以来最大单日跌幅，中国经济迅速放缓疑虑提振避险资产买兴。

10年期公债收益率收低6.1个基点，是2月4日以后最大单日跌幅。三年期公债3月期货 收高0.18点。

10年券收益率本周下滑幅度也是去年9月13日以后最大单周降幅。

周四公布的中国投资、零售销售及工业产出等数据，显示成长速度为多年来最慢。而乌克兰情势紧绷也推升避险情绪，促使外资流入债市。

“全球政治紧张以及中国经济疑虑，推动市场走高，”本地一位交易员说。“普遍来说，外部不确定性已经升高。”

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 106.15 105.97

10年期公债收益率 3.470% 3.531%

五年期公债收益率 3.124% 3.180%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪 审校 张若琪)
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