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货币新闻 | 2014年 3月 14日 星期五 16:26 BJT

香港股市：恒指周线跌4.9%，创2012年5月以来最大单周跌幅

腾讯控股跌4.1%，至一个月低点，此前三位消息人士周五透露，中国央行支付结算司已下发文件，要求支付宝、财付通等第三方支付机构立即暂停线下二维码支付业务、虚拟信用卡有关业务 。

新世界发展重跌14%，该公司周五稍早宣布近两年半以来再次供股，并拟以186亿港元私有化旗下中国房地产分支--新世界中国 。(完)
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