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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 15:53 BJT

台湾基金：2月境内基金规模较上月成长4.5%，台股基金月增5.19%

路透台北3月14日 - 台湾投信投顾公会周五公布2月境内基金规模，较上月成长4.5%至约2兆台币，主要来自货币型及股票型基金分别挹注635亿及186亿台币，月增率各为7.34%、3.40%。

股票基金重返主流趋势鲜明，尤以台股基金人气最旺，较上月新增128.87亿台币至2,607.15亿，月增率5.19%。

固定收益型基金较上月成长1.24%至2,663.24亿台币。其中高收益债券型基金月增率4.99%，规模达1,869.62亿。但跨国一般债券型基金则月减7.99%至757.74亿。

目前投信投顾公会共有37家投信会员。台湾共有77家境外基金机构、42家总代理人、1,014档境外基金。(完)

参看相关细节，可点选投信投顾公会网站(www.sitca.org.tw/Default.aspx) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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