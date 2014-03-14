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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 15:47 BJT

表格：外资在韩国股市卖超4,743亿韩元，连续卖超五日

路透首尔3月14日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超4,743亿韩元，连续卖超五日，期间累计卖超金额1.31万亿(兆)韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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3月14日 -474.3 222.4 228.1

3月13日 -498.1 258.0 225.9

3月12日 -264.6 -169.4 489.0

3月11日 -42.1 -80.1 107.6

3月10日 -34.1 -265.9 301.5

3月 7日 200.7 -197.2 -12.2

3月 6日 85.1 -105.3 9.6

3月 5日 17.0 68.0 -92.3

3月 4日 -148.2 -40.3 174.6

3月 3日 -77.3 -91.4 162.8

2月28日 233.7 -155.3 -32.2

2月27日 139.1 -47.4 -74.6

2月26日 60.9 109.6 -167.8

2月25日 232.0 -33.8 -200.9

2月24日 7.4 -70.4 62.9

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本月以来 -1,235.9 -401.2 1,594.5

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今年以来 -3,604.4 422.6 2,981.5

----------------------------------------------(完)
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