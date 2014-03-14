表格：外资在韩国股市卖超4,743亿韩元，连续卖超五日

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透首尔3月14日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超4,743亿韩元，连续卖超五日，期间累计卖超金额1.31万亿(兆)韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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3月14日 -474.3 222.4 228.1
3月13日 -498.1 258.0 225.9
3月12日 -264.6 -169.4 489.0
3月11日 -42.1 -80.1 107.6
3月10日 -34.1 -265.9 301.5
3月 7日 200.7 -197.2 -12.2
3月 6日 85.1 -105.3 9.6
3月 5日 17.0 68.0 -92.3
3月 4日 -148.2 -40.3 174.6
3月 3日 -77.3 -91.4 162.8
2月28日 233.7 -155.3 -32.2
2月27日 139.1 -47.4 -74.6
2月26日 60.9 109.6 -167.8
2月25日 232.0 -33.8 -200.9
2月24日 7.4 -70.4 62.9
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本月以来 -1,235.9 -401.2 1,594.5
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今年以来 -3,604.4 422.6 2,981.5
----------------------------------------------(完)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha