《中国债市每日综述》经济疲弱预期支撑现券强势，收益率料缓步下行

* 现券延续强势，金融债更出彩

* 经济疲弱预期占上风，机构谨慎看好后市

* 收益率缓步下行为主基调

路透上海3月14日 - 中国银行间市场周五现券延续强势，金融债表现更为出彩，收益率普跌；目前对于中国经济延续疲弱表现的预期仍占据上风，货币政策近期维稳的意味亦较为明显，资金面持续宽松，机构对后市行情多谨慎看好。

市场人士并认为，此前一波收益率快速下行，已将债市诸多利好在很大程度上提前反映，接下来债市再现大幅走强难度较大，收益率震荡缓步下行料是主基调。

“还行，总归是买盘大于卖盘，金融债更好一些，(各期限收益率)平移往下，3-4个(基)点吧，”上海一券商交易员称。

他并表示，信用债方面，品种之间的分化仍严重，评级较高的超AAA和AAA需求一直都不错，资质好一点的城投债也有人要，比较差的，在价格上的要求就相对更高。

而上海一银行交易员指出，前两月的宏观数据表明，“经济确实还是差，(收益率)趋势向下应该还没改变。”

中国1-2月工业、投资和消费同比增速皆逊于预期，尤其工业增速创下近五年最低水准。整体经济下行压力明显增加，一季度经济形势不容乐观，多数分析人士认为甚至可能保不住7.5%。

剩余期限约6.84年的固息国开债140203券 最新成交对应收益率5.44%，上日尾盘为5.48%。

人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周五先升后跌。市场人士表示，持续低位的资金利率已令IRS累积一定跌幅，早间IRS略有反弹，但午后一度在人民币扩大跌幅的影响下掉头走跌，整体较上日收盘略低。

中金所五年期国债期货主力合约TF1406 收报92.972元，较上日结算价涨0.072元，或0.08%。

**七天和14天回购利率倒挂收窄**

银行间市场周五质押式回购加权利率 七天持稳，14天受开盘价引导跳升，两者倒挂幅度明显收窄。市场人士指出，若监管调控流动性态度不骤然转向，月内扰动因素较少，资金有望维持偏暖势头。

此外，资本流向亦对牵动资金走势有重要影响，交易员建议密切观察外汇市场中，交易量占比均较大的标杆机构流动性变化情况。

“借也不难，出也不那么难...供需更多还是集中在短期，最近央行正回购收流动性的力度都很温和，所以3月份的担忧应该不会很大。“华中一银行交易员称。

北京一大型银行交易员指出，影响下一步资金面主要有两大因素：第一是公开市场，央行的态度无疑对后期资金面起决定性作用。

其次是资本流动情况，考虑月度外汇占款数据的公布存在一定滞后性，建议机构可紧密观察场中交易量占比均较大的标杆机构流动性变化情况。

路透调查显示，最近几周人民币人气自2012年中以来首次转呈空头，因中国人民银行压低人民币以打压投机客。

3月初以来资金利率持续低位波动，央行公开市场本周顺势拉长资金锁定期限，以28天正回购操作完全取代14天品种，但净回笼规模继续缩减。市场人士认为，在前期外汇占款增幅累积效应下，近期流动性持续宽松，而央行仍旧温和回笼资金量，表明在当前宏观经济欠佳的背景下，短期维稳意图仍难彻底消除。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间16:23 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8407 1.9104 -6.97

七天 2.5980 2.5062 +9.18

14天 2.5553 2.1863 +36.90

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.2700 3.5600 -129.00

七天 2.5100 2.5000 +1.00

14天 2.7000 2.7000 +0.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9061 2.0000 -9.39

七天 2.5800 2.5200 +6.00

14天 2.6100 2.1900 +42.00

Shibor

其中:隔夜 1.8765 1.9600 -8.35

七天 2.5270 2.5000 +2.70

三个月 5.5000 5.5000 +0.00