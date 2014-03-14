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货币新闻 | 2014年 3月 14日 星期五 16:41 BJT

泰国央行：仍有进一步放宽货币政策的空间--发言人

她称，“货币政策将不得不维持量化宽松。我们长期以来都认同需要借助货币政策来提振国内经济。目前，仍有(降息)空间。”

泰国央行周三宣布将政策利率下调25个基点至2.00%，政策委员会以4-3的投票结果决定降息 。(完) (编译 田建华/石冠兰 审校 张明钧/于春红)
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