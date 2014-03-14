版本:
中国
市场报道 | 2014年 3月 14日 星期五 16:09 BJT

《汇市简讯》英镑/美元受避险操作打压，克里米亚周日公投受关注

0742GMT

* 在克里米亚周日举行公投前，美元因避险操作而受益

* 日股日经指数收低3.3%，处于一个月低位，周四美股标准普尔500指数下跌1.17%

* 周四纽约汇市尾盘低位为1.6610，周五亚洲汇市交易时段高点为1.6627

* 周四纽约汇市早盘高位为1.6719， 周三触及四周低位1.6568

* 位于1.6600处的大型期权今日到期(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 于春红; 审校 石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐