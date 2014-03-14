重发-中国新债：戴姆勒成首家在华发行非金融债务融资工具外企，规模5亿元

标题新闻：巴西2月经济活动以七年来最快速度增长，显示该国接近走出史上最严重衰退阴影
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(重发以修改USN)
路透北京3月14日 - 中国银行间市场交易商协会周五召开发布会称，梅赛德斯-奔驰(中国)的外方母公司--德国戴姆勒 今日在中国发行的一年期非金融企业债务融资工具，票面利率为5.2%，成为首家在华发行该类融资工具的外资企业。
本次非金融企业债务融资工具发行规模为5亿元人民币，注册额度为50亿元。
梅赛德斯-奔驰是戴姆勒公司旗下的高级汽车品牌。中国银行 为是次发行主承销商。
路透1月下旬已引述消息人士称，戴姆勒拟在中国发行人民币债券。
熊猫债是指境外机构在中国发行的以人民币计价的债券。
此前，国际金融公司(IFC)和亚洲开发银行(ADB)曾在国内发行过熊猫债，亦有外资汽车金融的中国公司发行过金融债。此外，还有外资非金融企业的中国子公司曾发行过短融和中票等信用债。(完) (发稿 曹巍浩; 撰写 康熙泽; 审校 林高丽)
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路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。