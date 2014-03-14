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货币新闻 | 2014年 3月 14日 星期五 16:58 BJT

重发-中国新债：戴姆勒成首家在华发行非金融债务融资工具外企，规模5亿元

(重发以修改USN)

路透北京3月14日 - 中国银行间市场交易商协会周五召开发布会称，梅赛德斯-奔驰(中国)的外方母公司--德国戴姆勒 今日在中国发行的一年期非金融企业债务融资工具，票面利率为5.2%，成为首家在华发行该类融资工具的外资企业。

本次非金融企业债务融资工具发行规模为5亿元人民币，注册额度为50亿元。

梅赛德斯-奔驰是戴姆勒公司旗下的高级汽车品牌。中国银行 为是次发行主承销商。

路透1月下旬已引述消息人士称，戴姆勒拟在中国发行人民币债券。

熊猫债是指境外机构在中国发行的以人民币计价的债券。

此前，国际金融公司(IFC)和亚洲开发银行(ADB)曾在国内发行过熊猫债，亦有外资汽车金融的中国公司发行过金融债。此外，还有外资非金融企业的中国子公司曾发行过短融和中票等信用债。(完) (发稿 曹巍浩; 撰写 康熙泽; 审校 林高丽)
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