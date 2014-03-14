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货币新闻 | 2014年 3月 14日 星期五 16:35 BJT

重发-《独家新闻》军方雷达显示失联马航客机人为操控飞往安达曼群岛--消息

这位身为马来西亚警官的消息人士称，“我们能说的是我们在考虑(是否为)阴谋破坏，仍不排除劫机的可能性。”

三名消息人士均拒绝具名，因他们没有得到对媒体谈论的授权及调查的敏感性。

马来西亚交通部官员、调查信息官方联络人均未回复对此置评的要求。(完) (编译 田建华/高琦/石冠兰 审校 王洋/杜明霞/李婷仪)
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