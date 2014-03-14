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货币新闻 | 2014年 3月 14日 星期五 16:49 BJT

台湾央行：1月底人民币占外币存款比重为21%，呼吁控管人民币投资风险

路透台北3月14日 - 台湾央行周五表示，至1月底人民币占外币存款比重为21%；这是央行首次公布台湾地区人民币存款占外币的占比。

台湾央行同时表示，2月间两岸人民币跨境贸易占全球的人民币汇款比重为33%；此外，人民币贸易结算比重仍低，因厂商仍以美元计价且以香港为资金调度中心。

监于近期人民币贬势，台湾央行也呼吁表示，人民币仍涉流动性、信用及汇率风险，投资时应审慎评估及控管。

央行同时公布2月底台湾地区人民币存款余额2,470.51亿，较1月底的2,145.22亿大增325.29亿，或15.2%。

路透调查显示，最近几周人民币人气自2012年中以来首次转呈空头，因中国央行压低人民币以打压投机客。

参看近日即期和远期汇率走势图示，请点选 r.reuters.com/geg67v(完) (记者 林妙容; 撰写 高洁如; 审校 林高丽)
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